"أرنب" و"ذليل" .. اعتذار "نتنياهو" لقطر يشعل السجال (إسرائيل)

الناصرة- غزة/ محمد عيد

عقب تقديم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو، الاعتذار رسميا لدولة قطر عن الهجوم العدواني على العاصمة القطرية في 9 أيلول/ سبتمبر الماضي، سادت حالة من الغضب أوساط الأحزاب الإسرائيلية الحاكمة والمعارضة التي سخرت من أفعاله أيضا.

وخلال المكالمة الهاتفية التي جرت، مساء أول من أمس، بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، أعرب نتنياهو لرئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن "أسفه للمساس بسيادة قطر".

وقالت الخارجية القطرية، في بيان رسمي، إن "نتنياهو قدم الاعتذار عن هذا الهجوم وانتهاك السيادة القطرية"، متعهدا بعدم تكرار أي "استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل".

وكانت طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة السياسية لحركة حماس في الدوحة، ما أدى لاستشهاد ضابط الأمن القطري بدر الدوسري وخمسة من مرافقي قيادات حماس بينهم نجل قائد حركة حماس د. خليل الحية، وهو ما أثار غضب الدوحة التي تلعب دورا وسيطا في الشرق الأوسط.

ودفع ذلك الإدارة الأمريكية إلى التدخل العاجل لاحتواء الأزمة خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه قطر كوسيط رئيسي بين حماس والاحتلال في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وبحسب وسائل إعلامية عبرية فإن "الاعتذار قد يتبعه تعويض مالي إسرائيلي"، مشيرة إلى أن الأزمة التي نشبت عقب الهجوم على الدوحة "أشد خطورة مما قدّرت تل أبيب في البداية"، وأن طلب الاعتذار جاء مباشرة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وإزاء ذلك، شنّ رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، هجومًا حادًا على نتنياهو، وقال: "لا يُعقل أن يعتذر نتنياهو أمام القطريين، بينما لم يعتذر يومًا أمام الشعب الإسرائيلي على آلاف الإسرائيليين الذين قُتلوا وخُطفوا خلال ولايته".

ووصف وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاعتذار الموجّه لدولة قطر بأنه "إذلال وعار"، مؤكدا أن (إسرائيل) تعاني من أزمة قيادة.

وتساءل رئيس حزب الديمقراطيين (تحالف العمل وميرتس) يائير غولان: "أي إذلال"، في إشارة إلى اعتذار نتنياهو عن الهجوم على قطر.

وقال غولان: "لا يمكن تصديق ذلك. لم يعتذر أمام عائلات الأسرى الذين تم التخلي عنهم، ولا أمام عائلات الضحايا الذين قتل أحبتهم، ولا أمام الكيبوتسات التي أُحرقت، ولا أمام آباء الجنود القتلى أو مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين بيعوا للحريديم. لكنه اعتذر لرئيس وزراء قطر!".

وزاد في هجومه على "نتنياهو": "إنه تذلل وانبطح. ضعيف وخاضع. كان وسيبقى شريكا استراتيجيا لحماس وقطر" حسب وصفه.

ووصف الصحفي الإسرائيلي يوسي ملمان، نتنياهو، بأنه: "بطل الإخفاقات والاعتذارات"، مشيرا إلى أنه خلال فترة حكمه أجبره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على الاعتذار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إزاء الهجوم العسكري على "أسطول الحرية" قبالة شواطئ غزة عام 2010م.

وذكر ملمان أن "نتنياهو" قدم اعتذاره عام 1997م للملك الأردني السابق حسين بن طلال إزاء المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك خالد مشعل في الأردن، والآن أجبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتذار لدولة قطر لانتهاك سيادتها. وختم: "يقر نتنياهو العمليات المشبوهة .. ويعتذر عند فشلها".

وسخر الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت قائلا: "اعتذر للملك حسين .. اعتذر لأردوغان .. اعتذر للأمير تميم .. لم يبق عليه إلا أن يعتذر للشعب ويتركنا وشأننا".

ووصفت قناة "حدوشوت بزمان" رئيس الوزراء بـ"الأرنب".

ووفق "هيئة البث" الإسرائيلية فإن "نتنياهو لم يبلغ الوزراء بقضية الاعتذار لقطر" لافتا إلى أن الدوحة طلبت اعتذار "نتنياهو" شرطا لاستمرار مشاركتها في المفاوضات.

"اعتذر مجبرا"

وعلق مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري، قائلا إن: اعتذار نتنياهو -الذي يتعامل دائما بغطرسة وعنجهية مع مختلف الجهات الدولية- يعد أمرا كبيرا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تصدرت عناوين الصحافة العبرية.

وذكر العمري أن اعتذار "نتنياهو" جاء بعد 20 يوما من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ويتضمن التزاما وضمانا بعدم تكرار الهجوم، لافتا إلى أن قطر اشترطت عودتها للوساطة بضرورة اعتذار المعتدي.

ونوه إلى أن اعتذار (إسرائيل) لقطر يكتسب أهمية أكبر من اعتذار "نتنياهو" لنظيره رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء في تركيا، إذ جاء الاعتذار آنذاك بعد سنوات من الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة" لكسر الحصار عن غزة.

وأعرب عن قناعته بأن توقيت اعتذار "نتنياهو" يشير إلى أنه "بدأ يتجاوب مع البنود الواردة أو أجزاء كبيرة منها في خطة ترامب لوقف الحرب واليوم التالي للحرب".

وكذلك، يعد اعتذار "نتنياهو" بهذا التوقيت "اعترافا بالخطأ الذي ارتكبه بالعدوان على الدوحة" وقد وصفه خبراء إسرائيليون وقتها بأن "خطأ تاريخي سيبنى عليه تحولات في سياق الحرب".

وشدد مدير مكتب الجزيرة في رام الله على أن "نتنياهو" قدم الاعتذار مجبرا وليس بإرادته، خاصة بعدما أدرك بأنه بات منبوذا في الأمم المتحدة، وأن قبوله بالاعتذار يعني التمهيد لوقف إطلاق النار في غزة.

وعقب تقديم الاعتذار الإسرائيلي، ذكرت الخارجية القطرية أن الدولة قبلت "مبادرة ترامب"؛ حرصا منها على أمن المنطقة واستقرارها، ورغبة منها في مواصلة دور الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين