صورةٌ مُسرَّبة لنتنياهو خلال اجتماعٍٍ في أمريكا تهزُّ المنظومة "الأمنية" لدى الاحتلال.. هل كان أحدٌ يراقبه؟

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن إخفاق أمني وصفته بـ"الخطير" عقب تسريب صورة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إنَّ الصورة التي تم تسريبها كانت من قبل شخص يسكن بجوار الفندق الذي أقام فيه نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة، من خلال نافذة لم تكن مغطاة بالستائر، بينما كان يعقد اجتماعات ويتحدث مع ضيوف.

وأوضحت، أنَّ الأمر لم يكن لحظات عابرة، بل استمر لساعات طويلة، بينما النوافذ لم تكن محمية ضد الرصاص.

ويذكر أنه في تموز الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال امرأة من وسط البلاد حاولت اغتيال نتنياهو، وفقاً لما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل المرأة السبعينية، التي خضعت لتحقيقات الشرطة.

وبحسب المعلومات، فإن المشتبه بها، ناشطة في الحراك الاحتجاجي، وعبّرت سابقاً أمام آخرين عن نتيها اغتيال نتنياهو باستخدام عبوة ناسفة.

كما ورد أنها تواصلت مع نشطاء آخرين للحصول على وسائل قتالية، وبحثت تفاصيل الترتيبات الأمنية المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويوم الاثنين، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وقال ترامب لدى استقباله رئيس الوزراء "الإسرائيلي" في البيت الأبيض إنه "واثق جداً" بالتوصل لاتفاق بشأن غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين