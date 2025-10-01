فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صورةٌ مُسرَّبة لنتنياهو خلال اجتماعٍٍ في أمريكا تهزُّ المنظومة "الأمنية" لدى الاحتلال.. هل كان أحدٌ يراقبه؟

من التهديد إلى التحقق: قراءة في نبوءة السنوار وعزلة الاحتلال الدولية

رد حماس على خطة ترامب: قراءة في الخيارات المتاحة

القوات اليمنيَّة تستهدف سفينةً في خليج عدن.. "انتهكت قرار حظر الدخول للأراضي المُحتلَّة"

منسّق أسطول الصمود: سفن عسكرية حامت حولنا وعدة مسيَّرات عملت على تشويش أجهزة الملاحة

مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة ويضرمون النَّار في أحد منازل المواطنين

مركز حقوقي: تهديد "إسرائيل" باقتحام "أسطول الصمود" انتهاكٌ لحرية الملاحة الدولية

شلال دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 726

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

استشهاد المصوِّر يحيى برزق في قصف إسرائيليّ على دير البلح

صورةٌ مُسرَّبة لنتنياهو خلال اجتماعٍٍ في أمريكا تهزُّ المنظومة "الأمنية" لدى الاحتلال.. هل كان أحدٌ يراقبه؟

01 أكتوبر 2025 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
...
صورةٌ مُسرَّبة لنتنياهو خلال اجتماعٍٍ في أمريكا تهزُّ المنظومة "الأمنية" لدى الاحتلال.. هل كان أحدٌ يراقبه؟

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن إخفاق أمني وصفته بـ"الخطير" عقب تسريب صورة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إنَّ الصورة التي تم تسريبها كانت من قبل شخص يسكن بجوار الفندق الذي أقام فيه نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة، من خلال نافذة لم تكن مغطاة بالستائر، بينما كان يعقد اجتماعات ويتحدث مع ضيوف.

وأوضحت، أنَّ الأمر لم يكن لحظات عابرة، بل استمر لساعات طويلة، بينما النوافذ لم تكن محمية ضد الرصاص.

5395812932484463881 (1).jpg

ويذكر أنه في تموز الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال امرأة من وسط البلاد حاولت اغتيال  نتنياهو، وفقاً لما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل المرأة السبعينية، التي خضعت لتحقيقات الشرطة.

وبحسب المعلومات، فإن المشتبه بها، ناشطة في الحراك الاحتجاجي، وعبّرت سابقاً أمام آخرين عن نتيها اغتيال نتنياهو باستخدام عبوة ناسفة.

كما ورد أنها تواصلت مع نشطاء آخرين للحصول على وسائل قتالية، وبحثت تفاصيل الترتيبات الأمنية المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويوم الاثنين، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وقال ترامب لدى استقباله رئيس الوزراء "الإسرائيلي" في البيت الأبيض إنه "واثق جداً" بالتوصل لاتفاق بشأن غزة. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #بنيامين نتنياهو #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة