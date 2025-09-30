فلسطين أون لاين

30 سبتمبر 2025 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
...
العثور على سفير جنوب أفريقيا مقتولًا في فرنسا
وكالات/ فلسطين أون لاين

عُثر على سفير جنوب أفريقيا في باريس ميّتا في الشارع أمام فندق "حياة"، اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغت زوجته عن اختفائه بعدما وصلتها منه رسالة "مقلقة" عبر الهاتف مساء أمس.

وذكرت تقارير فرنسية، أن السفير نكوسيناثي إيمانويل متيتوا (58 عاما) لقي مصرعه بعد "سقوطه من الطابق الـ22 في الفندق"، وهو مبنى شاهق يقع في منطقة بورت مايو غربي العاصمة الفرنسية.

من جانبها، أوضحت النيابة الفرنسية أنها عثرت على جثمان السفير أسفل البرج مباشرة، كما أكدت أن له غرفة محجوزة في الطابق الـ22 بالفندق، وأن النافذة المحكمة الإغلاق في هذه الغرفة قد "فُتحت عنوة".

وقالت النيابة إن أحد قضاة التحقيق تفقد موقع الحادث، وقد أوكلت مهمة التحقيق إلى وحدة مكافحة الجرائم ضد الأفراد.

المصدر / وكالات
#فرنسا #جنوب أفريقيا

