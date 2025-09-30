وزارة الصحة بغزة: النساء يشكلن نحو 8% من بين حالات البتر الموثقة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد مدير المعلومات الصحية في وزارة الصحة بغزة، زاهر الوحيدي، أن النساء يشكلن نحو 8% من بين 4800 حالة بتر موثقة رسميًا في القطاع، مؤكدًا أن الأعداد الحقيقية تفوق ذلك.

وأوضح الوحيدي، في تصريحات صحفية، أن النساء المبتورات، وخاصة الأمهات، يواجهن معاناة مضاعفة، إذ يتحملن أعباء الأسرة في ظل وصول معدلات الفقر إلى أكثر من 90% من العائلات الفلسطينية.

وأشار إلى أن فقدان الأم أحد أطرافها يترك أثرًا نفسيًا بالغًا، حيث يحرمها من ممارسة دورها الطبيعي في رعاية أبنائها، مما قد يؤدي إلى صدمات نفسية واكتئاب وعزلة.

وذكر مدير المعلومات بوزارة الصحة، أن الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة المساعدة على الحركة مثل العكاكيز والعربات، ويعرقل تركيب الأطراف الصناعية، إلى جانب حظر دخول الفرشات الهوائية، مما يزيد من معاناة المصابات.

كما لفت إلى أن النازحات المبتورات يواجهن مشقة كبيرة في التنقل، حيث قد تستغرق رحلة لا تتجاوز 15 كيلومترًا أكثر من 12 ساعة.

ودعا الوحيدي المنظمات الدولية والإنسانية إلى تحرك عاجل لتوفير الأطراف الصناعية والدعم النفسي، بما يعيد للمصابات جزءًا من حياتهن وكرامتهن.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

ويعاني غالبية الجرحى من إصابات خطيرة، ومن بينهم قرابة 7 آلافٍ فقدوا أطرافهم، بحسب ما يؤكد المدير العام في مستشفى حمد شمال غربي غزة، أحمد نعيم، الذي يضيف أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ضاعفت عدد حالات بتر الأطراف بنسبة كبيرة.

ويوضح زاهر الوحيدي، بأن كثيراً من الحالات والإصابات الخطيرة، خاصة إصابات الأطراف، كان يمكن معالجتها، لكنهم يضطرون لبترها نتيجة نقص الإمكانيات والعلاجات والتجهيزات المناسبة واللازمة لمنع تدهور هذه الحالات.

وتعاني وزارة الصحة في غزة من نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعاني من نقص في الأجهزة والمعدات الطبية والبيئة الملائمة لإجراء العمليات الجراحية، لذا تقتصر العمليات الجراحية التي تُجريها الوزارة على تلك المنقذة للحياة فقط، على حدّ قول الوحيدي.

ويقول المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن قطاع غزة يحوي أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، حيث يضطر أطباء غزة إلى اللجوء لخيار البتر لكثير من المصابين.