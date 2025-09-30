عقب إعلانه العودة للقتال... القسَّام تنشر رسالةً مصوَّرةً لعيدان ألكسندر

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو جديدًا يظهر الأسير الإسرائيلي السابق عيدان ألكسندر خلال فترة أسره في غزة، وذلك عقب إعلان الأخير عزمه العودة للقتال في صفوف جيش الاحتلال.

ويُظهر الفيديو والتي حمل عنوان "صفقة تبادل .. حرية وحياة، ضغط عسكري .. موت وفشل ، مشاهد لعيدان أثناء احتجازه لدى المقاومة، بما في ذلك لحظات نجاته من قصف إسرائيلي كاد أن يودي بحياته.

كما عرضت اللقطات جولات أجراها ألكسندر في بعض مناطق بقطاع غزة قبل قرار الإفراج عنه وتسليمه للصليب الأحمر.

وفي مايو الماضي، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسليمها الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، والذي كان أسيراً لديها منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت حماس، أن خطوة الإفراج جاءت بعد اتصالات مباشرة مع الإدارة الأميركية، وفي إطار المساعي التي تبذلها الأطراف الوسيطة لتحقيق وقف لإطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعيدان ألكسندر، جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، وُلد في تل أبيب عام 2003، وانتقل في طفولته إلى الولايات المتحدة حيث نشأ في ولاية نيوجيرسي. بعد إنهائه المرحلة الثانوية عام 2022، قرر العودة إلى إسرائيل والتحق بصفوف جيشها.

وفي صباح الـ 7 من أكتوبر/ 2023، اعتقل عيدان ألكسندر، الجندي في لواء "غولاني" الإسرائيلي، خلال مهمته الحراسة بموقع استيطاني بالقرب من كيبوتس نيريم قرب الحدود مع قطاع غزة، وذلك خلال الهجوم المفاجئ الذي شنّته المقاومة الفلسطينية على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.