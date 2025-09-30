مشاهد كمين خان يونس تربك رواية الاحتلال وتعيد رسم خريطة المواجهة

غزة/ محمد سليمان:

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فرض معادلات ميدانية جديدة عبر تنفيذ كمائن دقيقة في محاور التقدّم البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفي المواقع المستحدثة لها.

يسهم كل كمين ناجح في تعطيل الحركة العسكرية لقوات الاحتلال، ويُفقدها القدرة على السيطرة المطلقة على المناطق التي توغلت فيها حديثًا، ما يمنح المقاومة وقتًا إضافيًا لإعادة التمركز أو تنفيذ هجمات مضادة.

آخر هذه الكمائن التي نشرت كتائب القسام –الجناح العسكري لحركة حماس– مشاهد مصوّرة منها، وقع في جنوب شرق خان يونس، حيث أظهر مقطع الفيديو عملية إغارة نفذها مقاتلو الكتائب على موقع مستحدث لجيش الاحتلال، تمكنوا خلالها من الإجهاز على الجنود.

يعكس هذا الكمين قدرة المقاومة على اختراق مناطق يُفترض أنها خاضعة لسيطرة الاحتلال، ويبرز جبهات تموضع جديدة قد تُمكّنها من استعادة نقاط رمزية أو التأثير على خطوط الدعم والإمداد لقوات الاحتلال.

من جانبه، رأى الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية نضال أبو زيد أن العملية التي نفذتها المقاومة شرق خان يونس، والتي ظهرت مشاهدها المصوّرة مؤخرًا، تتجاوز كونها كمينًا تقليديًا، واصفًا إيّاها بأنها "عملية إغارة متكاملة" تحمل أبعادًا عسكرية معقدة.

وأوضح أبو زيد لصحيفة "فلسطين" أن الإغارة تُصنّف ضمن أصعب أساليب حرب العصابات، لما تتطلبه من تحكم تام بعنصر المباغتة، إضافة إلى مهارات ميدانية عالية في التعامل مع طبيعة الأرض وإدارة مرنة للموارد القتالية.

وأضاف أن هذا النوع من العمليات يختلف جذريًا عن الكمين، إذ لا يقتصر على اختيار نقطة استهداف وانتظار مرور الهدف، بل يسعى إلى فرض السيطرة على توقيت الهجوم ومكانه وظروفه، وهو ما تجلّى بوضوح في عملية خان يونس الأخيرة.

ونوّه إلى أن تنفيذ العملية تم في منطقة مدمرة جغرافيًا، وتُعدّ نقطة استراتيجية لا تبعد سوى كيلومتر واحد عن عمق مدينة خان يونس، ما يبرز جرأة المقاومة في الوصول إلى عمق الانتشار العسكري الإسرائيلي.

وبحسب أبو زيد، كشفت المقاطع المصوّرة للعملية عن مستوى احترافي في توزيع المهام، حيث ظهرت بوضوح فرق التغطية النارية ومجموعات الاقتحام وأخرى مكلفة بعمليات الإخلاء، إلى جانب استخدام لافت للتصوير متعدّد الزوايا، مما أضفى بُعدًا إعلاميًا مؤثرًا يعزز حضور المقاومة في معركة الرواية.

وأبرز ما لفت نظره في التسجيل المصوّر هو حديث أحد المقاومين عن انتماء الدبابة المستهدفة إلى "السرية الثالثة"، معتبراً أنّ هذه المعلومة تدل على امتلاك المقاومة قدرات استخباراتية دقيقة ومعرفة بتفاصيل توزيع وحدات العدو ومعداته، وهو ما يمنحها تفوقًا تكتيكيًا حتى في بيئة السيطرة النارية الكثيفة.

وفي ما يتعلق بخسائر الاحتلال، رجّح أبو زيد أن العدد الفعلي يفوق ما يُعلَن رسميًا، مبينًا أن الدبابة المستهدفة من طراز "ميركافا" –التي يبلغ وزنها نحو 65 طنًا– تضم طاقمًا أساسيًا من أربعة جنود، لكنها قد تُستخدم أحيانًا كناقلة جنود، ما يرفع عدد من كانوا بداخلها إلى ثمانية أو حتى 12 جنديًا، الأمر الذي يفتح الباب لتكبّد الاحتلال خسائر بشرية أكبر مما تم الإقرار به.