مجازر متواصلة.. أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 725 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى شهيد جراء استهداف مسيّرة للاحتلال منطقة المشاهرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستهدف جيش الاحتلال خيمة محيط محطة أبو حجير شمال غرب مخيم البريج، وسط قطاع غزّة.

وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى 6 شهــــداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال لمنزل غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، باستهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي، غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة، إنه استقبل 5 إصابات؛ في قصف مسيرة إسرائيلية منزلا شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف منطقة الكتيبة وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مديرية التربية والتعليم في منطقة اليرموك بمدينة غزة، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة آخرين في استهداف الاحتلال منزلاً بمحيط مجمع الشفاء في مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومنطقة النصر ومخيم الشاطئ غربي المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين