قياديّ في حماس يعلِّق على بنود الخطَّة الأمريكيَّة لإنهاء حرب غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمود مرداوي، إن الخطة الأميركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة "لم تصل إلى الحركة ولا إلى أي طرف فلسطيني حتى الآن".

وأوضح مرداوي، في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، أن ما طُرح من بنود للخطة الأمريكية حتى اللحظة "قريب جدًا من الرؤية الإسرائيلية".

وأكد القيادي في حماس، أن ما جرى "يهدف بالأساس إلى وأد الزخم الدولي المتصاعد تجاه القضية الفلسطينية، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين".

وأضاف أن البنود التي تم الإعلان عنها من قبل واشنطن "فضفاضة وغير مضمونة، ولا تلامس جوهر الحقوق الفلسطينية".

وشدد القيادي في حماس على أن الحركة "لن تقبل بأي مقترح لا يتضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويحميه من المجازر المستمرة"، مؤكدًا أن أي حلول لا تراعي هذه الثوابت مصيرها الفشل.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حماس طاهر النونو، أن الحركة لم تتلق حتى اللحظة أي نسخة رسمية من الخطة الأميركية الخاصة بقطاع غزة.

وأوضح النونو في تصريحات لقناة "التلفزيون العربي"، أن حماس لم تكن طرفًا في المفاوضات حول المقترح الأميركي المطروح حاليًا، مشددًا على أن سلاح المقاومة مرتبط بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مشروط بانتهاء الحرب وانسحاب الاحتلال من غزة، لافتًا إلى أن الحركة جادة في إنجاز اتفاق شامل يضمن إنهاء العدوان مقابل صفقة تبادل.

كما شدّد النونو على أن الحركة ستدرس أي خطة أميركية أو غيرها بما يضمن حماية حقوق الفلسطينيين ومصلحتهم العليا.

وأشار إلى أن حماس لا ترغب في استمرار الحرب، لكنها لن تقبل بأي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تسقط ثوابته الوطنية.