مسؤول كبير بإدارة ترامب: الجميع مستاؤون من نتنياهو

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن "الجميع مستاؤون من نتنياهو"، في إشارة إلى الضغوط المستمرة والتعقيدات التي تفرضها مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في الملفات المشتركة.

وبحسب مساعدي ترامب، فإن الأخير "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت لاحق الإثنين للوصول إلى اتفاق بشأن غزة".

وقد أخبر بعض مستشاري ترامب، نتنياهو بأن عملية السلام في غزة تمثل "اختبارا" لمصداقيته العالمية.

وبالتوازي، ذكرت وول ستريت جورنال أن إسرائيل قدّمت عدة ملاحظات على مقترح ترامب لإنهاء الحرب على غزة، شملت اعتراضات تتعلق ببقاء احتمال قيام دولة فلسطينية قائمًا، إلى جانب التحذير الأميركي من أن أي خطوة لضم الضفة الغربية ستضر بآفاق حل الدولتين.

وأكدت الصحيفة أن ترامب يسعى للإعلان عن اتفاق سلام يُرغم نتنياهو على إنهاء الحرب، لا سيما بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، الذي جعل حرصه على إنجاز اتفاق أكثر إلحاحًا.

وفي هذا السياق، أفادت القناة 12 العبرية أن نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وصل مساء الأحد إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء ترامب وبحث التطورات الجارية في غزة، إضافة إلى الملفات الثنائية بين الجانبين.