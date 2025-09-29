إسبانيا تمنع مرور شحنات أسلحة أمريكَّية متجه لـ "إسرائيل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

منعت الحكومة الإسبانية الولايات المتحدة من استخدام قاعدتي "روتا و مورون" العسكريتين لإرسال شاحنة محملة بالأسلحة إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة إلباييس نقلاً عن مصادر في اللجنة الإسبانية-الأمريكية المشتركة التي تدير قاعدتي "روتا" بمدينة قادش و"مورون دي لا فرونتيرا" حيث يتمركز جنود أمريكيون، أن الطائرات أو السفن الأمريكية المحملة بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل مُنعت من المرور عبر هذه القواعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن روتا ومورون دي لا فرونتيرا قاعدتان عسكريتان خاضعتان للسيادة الإسبانية، وأن أي نشاط فيهما يجب أن يحصل بموافقة السلطات الإسبانية.

وتعليقاً على ما أوردته صحيفة إلباييس، قال وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس في تصريح صحفي، إن "الحكومة الإسبانية على اتصال دائم بالسلطات الأمريكية لمنع وصول الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين الأبرياء إلى إسرائيل".

وتفرض الحكومة الإسبانية بموجب مرسوم ملكي حظرا شاملا على تزويد إسرائيل بالأسلحة، كما تشمل العقوبات استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات"، وذلك تحت إطار عقوبات تحمل اسم "مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعما للشعب الفلسطيني".