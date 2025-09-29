فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عقب ظهور سيدة في المقاعد المخصّصة لبلاده".. الوفد الموريتاني يوضِّح حقيقة انسحابه عقب بدء كلمة نتنياهو

استسلام عدد من عناصر "مرتزقة" بغزَّة وأمن المُقاومة يكشف التفاصيل

ما حقيقة فيديو استفزاز مجموعة من الحريديم لمعتمرين أتراك في مطار صبيحة؟

الاعتراف الدولي بفلسطين: جدوى سياسية أم إجراء رمزي؟

اجتياح غزة يهدّد بمحو تاريخ الرياضة الفلسطينية

لجنة الكنائس تردُّ على أكاذيب نتنياهو: "إسرائيل" دمَّرت الوجود المسيحي في فلسطين

في العراء.. عائلات غزة تتجرع مرارة النزوح وسط وجنوب القطاع

الصحة: فقدنا الاتصال بالكادر الطبي داخل مستشفى الشفاء بغزّة

لليوم الـ 724.. الاحتلال يصعِّد جرائمه الدَّامية ويواصل حرب الإبادة على غزَّة

"من بينهم أسيران محرَّران".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

50 شهيدًا و 184 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلة جديدة لشهداء "لقمة العيش"

29 سبتمبر 2025 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
...
صورة أرشفية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 50 شهيدًا و 184 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و 48 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,571 شهيدًا وأكثر من 18,817 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,187 شهيدًا و 56,305 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,055 شهيدًا و 168,346 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء لقمة العيش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة