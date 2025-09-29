ما حقيقة فيديو استفزاز مجموعة من الحريديم لمعتمرين أتراك في مطار صبيحة؟

قالت منصات وحسابات تركية، إن أحد اليهود المتدينين من الحريديم، قام باستفزاز المعتمرين في مطار صبيحة غوكتشين التركي بإسطنبول، عبر أداء طقوس تلمودية في قاعة الانتظار رغم وجود أماكن مخصصة لليهود للصلاة داخل المطار.

وتظهر لقطات وقوع مشادة بين أحد المعتمرين الأتراك واثنين من الحريديم اليهود، خلال أدائهم طقوسا في قاعة الانتظار، ومحاولتهم منهم، وقالت حسابات تركية، إن المشهد كان مستفزا لدرجة أن المسافرين الآخرين صفقوا لما قام به الشاب التركي.

وحرضت حسابات مرتبطة بالاحتلال، على ما قام المعتمر التركي، بزعم الاعتداء، لكن نشطاء ردوا بأن التصرف كان استفزازيا، مشيرين إلى أن المطار يحتوي على غرفة خاصة باليهود في المطار، وهناك لوحات إرشادية إليها، من أجل أداء الصلاة فيها.

وقال نشطاء أتراك، إن "بلادهم ليس لديها مشكلة مع اليهود، فهناك مواطنون أتراك من الديانة اليهودية، لكن المشكلة في الاحتلال، وعملية الاستفزاز المقصودة في المطار بأداء صلوات في غير المكان المخصص لذلك".

🔴 متداول- أتراك يمنعون "إسرائيليين" من أداء صلوات تلمودية في مطار صبيحة بمدينة اسطنبول pic.twitter.com/DJ7aGZDAii — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 28, 2025

المصدر / وكالات