الصحة بغزة: 361 أسيرًا من الطواقم الطبية مُغيبون قسراً في سجون الاحتلال

قالت وزارة الصحة بغزة، إنَّ ما يرشح من معلومات حول الأوضاع الصحية للأسرى من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال يؤكد كارثية ظروف الاعتقال والتنكيل بحقهم.

وأوضحت وزارة الصحة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن 361 من الطواقم الطبية مُغيبون قسراً في المعتقلات، مشيرةً إلى أن الاحتلال يمنع المؤسسات الحقوقية من متابعة أوضاعهم.

وجددت وزارة الصحة المُطالبة للمؤسسات الحقوقية والأممية بالضغط على الاحتلال للافراج الفوري عن الأسرى من الطواقم الطبية.

أعلنت لجنة الأمن القومي في الكنيست التصويت على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى.

وأمس الأحد، عقدت اللجنة البرلمانية للأمن القومي "الإسرائيلي" جلسة لمناقشة مشروع القانون، على الرغم من معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومساعي هيرش لإلغاء المداولات والاكتفاء بطرحها ضمن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).

وصوت لصالح مشروع القانون 4 أعضاء مقابل معارض واحد، وذلك رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة الذي شدد على أنه لا يمكن إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، فيما هاجمت قوى المعارضة الخطوة واعتبرتها "غير قانونية".

ويعد مشروع القانون جزءا من الاتفاقيات التي تمّ توقيعها لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو وحزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده بن غفير في أواخر 2022.

وفي مارس/آذار 2023، أقر الكنيست قراءة أولية لمشروع قانون يسمح بعقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين والذي تم تقديمه من قِبل بن غفير بدعم من نتنياهو.

وينص التشريع على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو بشكل مهمل في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار "بإسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين