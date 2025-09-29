الاحتلال يهدم ساحة مطعم شمال القدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، ساحة مطعم في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال هدمت ساحة مطعم وانتظار تابعة لمطعم "فتوش" على الشارع الرئيسي في البلدة.

ووفقًا لرصد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفّذت سلطات الاحتلال خلال آب الماضي 57 عملية هدم طالت 125 منشأة، بينها 39 منزلاً مأهولاً، و3 غير مأهولة، 52 منشأة زراعية و20 مصدر رزق وغيرها، تركزت في محافظات طوباس بـ 44 منشأة ومحافظة القدس بهدم 23 منشأة ثم محافظة الخليل بهدم 20 منشأة.

ووزعت سلطات الاحتلال 21 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم.

المصدر / فلسطين أون لاين