الوفد الإيطالي ينفي انسحابه من أسطول الصمود العالمي

أكد الوفد الإيطالي المشارك في أسطول الصمود العالمي الذي يواصل الإبحار نحو قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، في بيان مساء اليوم السبت، "عدم صحة ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام الإيطالية خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص أن المكوّن الإيطالي قرر الترجل من السفن".

وأوضح أن "الوفد الإيطالي يضم نحو 50 شخصاً، لا يزال نحو 40 منهم على متن السفن، فيما قرر آخرون ــ وبشكل مشروع ــ العودة إلى إيطاليا لمواصلة العمل مع الفريق البري، ومن بينهم المتحدثة ماريا إلينا ديليا".

وشدد على أنّ مهمة أسطول الصمود العالمي "حساسة ومعقّدة للغاية"، مشيراً إلى تعرض القوارب مراراً لهجمات من مسيّرات عسكرية، وإلى تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع بشنّ هجمات، ما أدى إلى رفع مستوى التوتر والضغط النفسي على الأطقم.

وأضاف البيان أنّ "الخارجية الإيطالية أبلغت أمس الجمعة أسر المشاركين الإيطاليين في المهمة أنّها لن تضمن لهم أي حماية في حال تعرّضهم لهجوم إسرائيلي"، واصفة المهمة بأنها "عمل تخريبي بالغ الخطورة".

وتابع: "بالنظر إلى هذه الأسباب، علاوة على أسباب أخرى شخصية، فإننا نرى أنه من المشروع جداً التفكير في النزول إلى اليابسة. كما أنه من المشروع أيضاً وجود الرؤية الشخصية والمنظور الجماعي من أجل التوصل معاً إلى قرار المضي قدماً في المهمة. هذا ما حدث مع معظم أفراد الوفد الإيطالي الذي ما زال يواصل المهمة على متن القوارب".

وأوضح البيان أن "حصر (مهمة) أسطول الصمود العالمي فقط على هدف إيصال المساعدات الإنسانية، على أهميته البالغة، يصب في صالح مقاطعة المهمة، وبالتالي إلى دعم ما ترتكبه إسرائيل من أفعال غير قانونية".

وأشار إلى أن "الاهتمام الأكبر لأسطول الصمود منذ البداية كان موجهاً نحو (كسر) الحصار البحري لسواحل غزة من قبل إسرائيل، وعلى حصار الشعب الفلسطيني وعلى الاحتلال الاستيطاني والإبادة الجماعية التي تتمخض كل يوم عن معاناة ومجاعة ودمار وموت لمليوني إنسان".

وختم البيان بأن "الوفد الإيطالي يواصل الإبحار مع باقي مكونات أسطول الصمود العالمي صوب غزة… كل العيون على غزة"، فيما أكد الناشط الإيطالي أنطونيو لابيتشيريلا، في حديث لـ"العربي الجدد"، "مغادرة المتحدثة الإيطالية باسم أسطول الصمود ماريا إلينا ديليا من أجل مساعدتنا على الأرض، ومعها 10 آخرون".

وأوضح لابيتشيريلا أن أسباب مغادرة هؤلاء الأسطول "تتنوع بين التوتر والخوف ودواعٍ تتعلق بالعمل أو لعدم توفر مساحات كافية على القوارب"، مؤكداً أنه وباقي أعضاء الوفد الإيطالي "يبحرون الآن من المياه الإقليمية اليونانية متوجهين نحو غزة".

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا حث، في بيان أمس الجمعة، نشطاء أسطول الصمود العالمي على قبول مقترح تسليم المساعدات التي يحملونها على متن سفنهم لبطريركية القدس اللاتين، على أن توزع لاحقاً إلى سكان قطاع غزة.

