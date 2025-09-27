نواب أميركيون يدعون ترامب للاعتراف بدولة فلسطين

فلسطين أون لاين

27 سبتمبر 2025 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
دعا نواب أميركيون من الحزب الديمقراطي، الرئيس، دونالد ترامب، للاعتراف بدولة فلسطين.

وذكرت صحيفة "الغارديان"، في تقرير لها، أمس الجمعة، أن الرسالة حملت توقيع 46 نائبًا من الحزب الديمقراطي إثر مبادرة من النائب، رو خانا، سيتم توجيهها للرئيس ترامب.

ونشر رو خانا، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس"، رابط الخبر، داعيًا المزيد من النواب للتوقيع على الرسالة.

وأوضح أنه سيوجه الرسالة إلى ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، حيث جاء فيها أن "الاعتراف بحق فلسطين في تقرير مصيرها خطوة تأخرت كثيرًا".

وأكد في رسالته على ضرورة "أن تحذو الولايات المتحدة حذو الدول الغربية الأخرى في الاعتراف بدولة فلسطين".

وأضافت الرسالة أنه "يجب حماية حياة الفلسطينيين، كما يجب الاعتراف بحقوقهم كشعب وأمة وحمايتها بشكل عاجل".

وحث النواب الموقعون على الرسالة، حكومات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بما فيها الولايات المتحدة، على الإقدام على هذه الخطوة.

وكان رو خانا ونواب ديمقراطيون آخرون، وجهوا مطلع آب/ أغسطس الماضي، رسالة مشابهة إلى إدارة ترامب، طالبوا فيها بالاعتراف بدولة فلسطين.

والأسبوع الماضي، قدّم السيناتور الأميركي، جيف ميركلي، مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للكونغرس)، في سابقة أولى من نوعها، دعا فيه الرئيس ترامب إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وحظي المشروع بدعم 7 أعضاء ديمقراطيين وعضو مستقل واحد.

