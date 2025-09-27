فلسطين أون لاين

27 سبتمبر 2025 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
الاحتلال يفجِّر منزل عائلة الشهيد مثنى عمرو في بلدة القبيبة بالقدس المحتلة

فجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، منزل عائلة الشهيد مثنى عمرو في بلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، وحاصرت منزلة عائلة الشهيد، وأجبرت أصحاب المنزل على إخلائه، وسكان المنازل المجاورة على مغادرتها، قبل قيامها بتفخيخ منزل عمرو وتفجيره.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القبيبة، وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة، وأغلقت الطرق الرئيسية، وحاصرت منزل الشهيد مثنى عمرو، الذي صدر قرار بهدمه يوم الاثنين الماضي، وأخلت بالقوة مواطنين من عدد من البنايات السكنية في محيط منزل عائلة الشهيد.

وشرع جنود الاحتلال بأعمال حفر لجدران المنزل، قبل أن ان تقوم بتفجيره.

وفي 8 سبتمبر الجاري، قُتل سبعة مستوطنين وأصيب 10 آخرون، في عملية إطلاق نار نفذها الشهيدان مثنى ناجي عمرو ومحمد طه من بلدتي القبيبة وقطنّة، قرب مستوطنة "راموت" شمال مدينة القدس، قبل أن يرتقيا برصاص شرطة الاحتلال.

وتبنّت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشكل رسمي العملية، وأكدت أنها رسالةٌ واضحةٌ بأن "كل محاولات الاحتلال الفاشلة لتجفيف منابع المقاومة، لن تعود عليه إلا بإراقة دماء جنود جيشه النازي ومستوطنيه المجرمين من حيث لا يحتسب؛ وبأكثر مما يظن". 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
