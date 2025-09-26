تراجع حادّ في شعبيّة "إسرائيل" بالولايات المتحدة.. ماذا عن منحها مساعدات عسكرية؟

أظهر استطلاع جديد للرأي، تراجعًا كبيرًا في دعم الأميركيين لتل أبيب، كما عبّر نحو نصف المستطلعة آراؤهم عن استيائهم من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جرّاء مواصلة الإبادة في قطاع غزة.

ووفقًا لاستطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" الأميركية، ونشرت نتائجه، فإن 47 بالمئة فقط من المشاركين اعتبروا أن دعم "إسرائيل" يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، مقابل 41 بالمئة رأوا العكس، بينما امتنع 12 بالمئة عن الإجابة.

وذكرت تقارير "إسرائيلية" أن هذه النسبة تمثل "تحولًا جذريًا"، مقارنة باستطلاع مماثل في كانون الأول/ ديسمبر 2023، حين أيد 69 بالمئة "إسرائيل"، مقابل 23 بالمئة فقط وقفوا ضدها.

وكشف الاستطلاع أن 49 بالمئة من المشاركين يحملون انطباعًا سلبيًا عن نتنياهو، مقابل 21 بالمئة لديهم انطباع إيجابي.

وأبدى 56 بالمئة من المستطلعة آراؤهم استياءً كبيرًا من سياسة ترامب إزاء الحرب "الإسرائيلية" في غزة، بينما لم يؤيد سياساته سوى 31 بالمئة.

وتعكس النتائج تحولًا كبيرًا في الرأي العام مع دخول حرب غزة عامها الثالث، إذ فقد دعم "إسرائيل" زخمه بعد أن كان يحظى بإجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأصبح يواجه شرعية متناقصة لدى الناخبين.

ومقارنة مع استطلاعات سابقة أجرتها "كوينيبياك" وجامعة ماريلاند ومؤسسة "غالوب" الأميركية عام 2023، أظهرت النتائج جميعها تراجع دعم الأميركيين لإسرائيل إلى أدنى مستوياته التاريخية.

كما أظهرت النتائج أن 32 بالمئة فقط من الأميركيين يؤيدون تقديم مساعدات عسكرية إضافية "لإسرائيل"، في حين يعارضها 60 بالمئة، وتبرز المعارضة بشكل خاص بين الديمقراطيين والمستقلين.

المصدر / وكالات