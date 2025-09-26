"أوكسفام" تدعو لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحقِّ العاملين في المجالين الإنساني والطبي بغزَّة

دعت منظمة أوكسفام البريطانية إلى وجوب محاسبة "إسرائيل" على ما يقارب من 1600 حالة قتل لعاملين في المجالين الإنساني والطبي منذ بداية الحرب.

وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، أن قتل العاملين الإنسانيين وتدمير البنية التحتية الحيوية كالمستشفيات والعيادات أفعال عبثية ووحشية.

وتابعت بالقول، إن تدمير "إسرائيل" 3 مقار تابعة لشركاء أوكسفام هذا الأسبوع يبرز حجم التهديد الذي يواجه العاملين الإنسانيين بغزة.

وبدعم أميركي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و502 شهيد على الأقل، و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين