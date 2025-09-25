ترامب: واشنطن أصبحت قريبة من التوصل إلى صفقة بشأن غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه عقد اجتماعًا "ممتازًا" مع قادة دول في الشرق الأوسط بشأن الحرب على غزة، مؤكداً أن واشنطن أصبحت قريبة من التوصل إلى صفقة لإنهاء القتال.

وأضاف ترامب، في تصريحات أعقبت لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك، أن العديد من الأمور تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيلتقي بالجانب الإسرائيلي لبحث تفاصيل الصفقة.

وقال الرئيس الأمريكي، إن العديد من الأمور تقررت خلال اجتماعي مع قادة المنطقة وسألتقي مع الجانب الإسرائيلي لبحث الأمر

وأكد أن بلاده تسعى إلى إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة دفعة واحدة وليس على مراحل، لافتًا إلى أنه سيعمل على إقناع إسرائيل بالمضي قدماً في هذا الملف، قائلاً: "الجميع يريد أن يرى نهاية لحرب غزة".

من جهته، أكد أردوغان أن العلاقات التركية الأميركية يمكن أن ترتقي إلى مستوى جديد، موضحًا أن المباحثات مع ترامب تناولت قضايا التعاون العسكري وصفقات الطائرات المقاتلة، إلى جانب التطورات الإقليمية وفي مقدمتها غزة.

والثلاثاء، قدم الرئيس ترامب خطة من 21 بندا لقادة دول عربية وإسلامية، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ عامين، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

ويوم أمس الأربعاء، أعرب المبعوث الأمريكي للشرق الأسط ستيف ويتكوف عن أمله، وربما توقعه، “الإعلان عن شكل ما من الانفراج بشأن غزة خلال الأيام المقبلة”، مشيرًا إلى أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة، المكونة من 21 نقطة، عُرضت على بعض القادة خلال الاجتماع مع الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق، أصدر قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدين أن الأولوية هي إنهاء حرب غزة بشكل فوري وتحقيق وقف لإطلاق النار.

وقال القادة في بيانهم إنهم شددوا خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على استقرار الضفة الغربية والقدس، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم لجهود الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية بما يضمن تعزيز أدائها ودورها السياسي.

وأشار البيان إلى أن القادة اتفقوا مع ترامب على أن إعادة إعمار غزة تتطلب خطة شاملة، مع تأكيد التزامهم بضمان نجاح هذه الخطط عبر توفير الدعم السياسي والمالي اللازم.

وأكد المجتمعون أن استمرار الحرب يفاقم الأوضاع الإنسانية، وأن مسؤولية المجتمع الدولي تفرض التحرك السريع لوقف نزيف الدم وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و502 شهيد و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.