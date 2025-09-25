سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو وبن غفير وسموتريتش لأراضيها

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الحكومة سلوفينية اعتبار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" في البلاد.

ونقلت رويترز أن سلوفينيا فرضت حظر دخول لأراضيها على نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، كذلك الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع تنامي الضغط الغربي على إسرائيل حيث اتخذت دول قرارات بحظر تصدير السلاح إليها، واعترفت -في الوقت نفسه- دول أخرى رسميا بالدولة الفلسطينية.

وعلى إثر ذلك، اتخذت طائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مسارا غير اعتيادي وتجنبت الأجواء الفرنسية خلال رحلته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.