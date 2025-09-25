اليمن... شهداء وجرحى في عدوان "إسرائيليّ" على صنعاء

متابعة/ فلسطين أون لاين

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدوانًا على صنعاء، أدى إلى استشهاد شخصين على الأقل وإصابة 48 آخرين، وذلك وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اليمنية.

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بأن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت العاصمة صنعاء، وذلك بعد هجوم شنه الحوثيون أمس الأربعاء على مدينة إيلات وأدى لإصابة عشرات الإسرائيليين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية استخدمت اليوم أكثر من 65 قذيفة وهو أكبر عدد ذخائر في هجوم جوي على اليمن.

ومن جهتها، قالت القناة 14 العبرية، إن 20 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم الإسرائيلي على صنعاء اليوم الخميس، في حين ذكرت مصادر إعلامية في صنعاء أن أكثر من 10 غارات إسرائيلية ضربت صنعاء في هجوم اليوم.

وذكرت القناة 12 العبرية، عن مصدر أمني إسرائيلي أن الهجوم على صنعاء استهدف غرفة سيطرة تابعة لقيادة الأركان التابعة للحوثيين، ومخازن أسلحة، فيما قالت القناة 14 أن الهجوم على صنعاء استهدف ناشطين ،ومقرات قيادية ومخازن أسلحة.

وذلك بعد يوم من انفجار مسيّرة حوثية في إيلات، وإصابة 22 إسرائيليًا فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، توجيه "ضربات قوية" على أهداف حوثية في العاصمة اليمنية، بينها معسكر تابع لهيئة الأركان الحوثية.

وسبق أن شنّ جيش الاحتلال الخميس الماضي غارات على مواقع متعددة في اليمن، بينها العاصمة صنعاء، أدت إلى استشهاد 46 شخصًا على الأقل، وفق وزارة الصحة في حكومة الحوثيين.

كما تعهد رئيس الحكومة الجديد في صنعاء، محمد أحمد مفتاح، بمواصلة القتال ضد إسرائيل بعد ارتقاء سلفه في غارة مماثلة أواخر أغسطس/آب الماضي.

منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الحوثيون هجماتهم الجوية والبحرية ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها، فيما يواصل جيش الاحتلال استهداف المرافق الحيوية في اليمن، بما فيها ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومحطات الكهرباء.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.