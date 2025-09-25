"حماس" تنعى شهيدي طمون وتؤكد: سياسة الاغتيالات ستزيد من لهيب المُقاومة في الضَّفة

فلسطين أون لاين

25 سبتمبر 2025 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن سياسة الاحتلال الفاشي الهادفة إلى اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن تزيد شعبَنا الأبيّ إلا إصرارًا على تصعيد المواجهة والتصدّي للاحتلال وقطعانِ مستوطِنيه.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنَّ عدوان الاحتلال وبطشه المتصاعد في الضفة، بما في ذلك اغتيال المقاومين الذي جرى فجرَ اليوم الخميس في بلدة طمون جنوب طوباس، سيزيد من لهيب المقاومة في الضفة الغربية، وسيكسر غطرسة الاحتلال واعتداءات مستوطنيه.

ونعت "حماس" شهيدي طمون، مشددةً على أنّ كل محاولات الاحتلال لوأد المقاومة في الضفة عبر الاغتيالات والقتل وإرهاب الدولة المنظّم ستبوء بالفشل، وستتحطّم على صخرة صمود شعبنا الأبيّ ومقاوميه الشجعان.

ودعت شعبَنا الحرّ الأبيّ في عموم الضفة الغربية إلى احتضان المقاومين وأن يكونوا لهم عونًا وسندًا، كما ندعو شبابَ الضفة الثائرة إلى تصعيد مقاومتهم وتصديهم للمحتلّ النازي وقطعانِ مستوطِنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اغتيالات في الضفة #طوفان الأقصى

