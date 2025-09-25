فلسطين أون لاين

"عائلات كثيرة بلا مأوى"

25 سبتمبر 2025 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
الهلال الأحمر بغزَّة: نواجه عراقيل كثيرة من الاحتلال للوصول إلى المُصابين والمفقودين تحت الأنقاض

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، اليوم الخميس، إن عائلات كثيرة في مدينة غزة أصبحت بلا مأوى في ظل نقص المساعدات والاحتياجات الغذائية.

وأشار الهلال الأحمر في تصريحات صحفية إلى أنه يواجه عراقيل كثيرة من سلطات الاحتلال للوصول إلى المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

وقال: "طواقمنا تفتقد للمعدات الثقيلة لإزالة الركام وإنقاذ المفقودين والمصابين تحت الركام".

وأضاف أن "الاحتلال أغلق محافظة رفح بالكامل والأهالي توجهوا إلى خانيونس التي تفتقد لمقومات الحياة".

ومن جهته، قال الدفاع المدني في غزة، إنَّ مئات العائلات تفترش الأرض منذ أيام، بعد أن نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، دون أن تتمكن من تأمين مأوى مؤقتًا لها، لعدم قدرتها المادية توفير ذلك.

وشدد الدفاع المدني في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، على أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتحمل المسؤولية المباشرة للظروف المأساوية التي وضع فيها آلاف النازحين تحت خطر الموت، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدًا و167 ألفا و160 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
