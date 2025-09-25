مسؤول أممي: طفل يُقتل كل ساعة في غزة والعالم يقف عاجزًا

أعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، عن شعوره بالعجز أمام "فظاعة" الوضع في غزة، معربًا عن أسفه لعدم استجابة "من يستطيعون وضع حد لهذه الفظائع في القرن الحادي والعشرين".

وتحدّث المسؤول الأممي في اجتماع عن وضع الأطفال الفلسطينيين في القطاع المحاصر، نظمته بلجيكا والأردن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، وقال "نجتمع مرة أخرى لنتشارك شهادتنا ونعبر عن عارنا".

وتابع "لنحاول إيجاد كلمات تعكس هول الفظاعة، ولنؤكد مجددا ضرورة القيام بتحرك ما، وأخشى أن نقبل بأنه لن يتم فعل أي شيء".

وأوضح فليتشر أنه في غزة، "يُقتل طفل كل ساعة بمعدل وسطي منذ نحو عامين"، و"ينام أكثر المحظوظين في خيام".

وأصبحت المدارس "أماكن رعب، تحرم أكثر من 700 ألف طفل حقهم في التعليم".

وأضاف "يُقال لنا باستمرار إن هذا هو الثمن الذي يجب أن يدفعه السكان، بطريقة أو بأخرى، ثمنا للحرب".

وتابع فليتشر "سيُناقش المحامون والمؤرخون مُطوّلا تسمية ما يجري، ورغم حظر وصول الصحافيين الدوليين، سيتوافر لديهم كمّ هائل من الأدلة لتحقيق العدالة".

وتابع أنه حتى ذلك الحين "لن تصل كلماتنا إلى الأطفال تحت الأنقاض، أولئك الذين يبحثون في الركام عن طعام، ويخضعون لعمليات بتر من دون تخدير".

ولفت إلى أن الكلمات لا تجد صدى لدى "أولئك الذين يستطيعون وضع حدّ لهذه الفظائع التي لا تُنسى في القرن الحادي والعشرين".

وختم "أخشى أن نجتمع مجددا لنحصي عدد القتلى، ولنحاول إيجاد كلمات جديدة للتعبير عن الفظاعة، ولندعو أيضا إلى التحرّك. ولكن كم عدد الذين سيُقتلون بعد، وما الدمار الإضافي الذي سنُلحقه بإنسانيتنا المشتركة؟".

المصدر / وكالات