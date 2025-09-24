انفجار مسيّرة يمنية في أفخم فنادق "إيلات".. إصابات خطرة وأضرار بالغة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة الإسعاف التابعة للاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 22 مستوطنًا إسرائيليًا بجروح مختلفة، بينهم حالتان بجروح خطيرة، جراء انفجار طائرة مسيّرة في مدينة إم الرشراش المحتلة "إيلات" جنوبي فلسطين المحتلة.

وقالت القناة 12 العبرية إن المسيّرة انفجرت في منطقة سياحية، ما أسفر عن إصابة 22 إسرائيليًا، بينهم حالتان خطيرتان، مشيرًا إلى أن القبة الحديدية حاولت اعتراض المسيّرة وأطلقت صاروخين اعتراضيين، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

وأظهرت المشاهد، أن المُسيّرة اليمنية أصابت غرف فندق "كلاب هوتيل" الإسرائيلي، أحد أفخم فنادق الشرق الأوسط، في "إيلات"، وأدت لإصابة عدد كبير من المستوطنين.

وتشهد مدينة إيلات منذ أشهر هجمات متكررة بمسيّرات وصواريخ تُطلق من اليمن، في إطار دعم المقاومة في غزة ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر.



وقال مراسل اذاعة جيش الاحتلال، إن "هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تنفجر فيها طائرة حوثية مُسيّرة من اليمن وسط مدينة "إيلات"، يوم الخميس الماضي، أصابت طائرة مُسيّرة أخرى فندقًا في المدينة".

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض المسيّرة التي أُطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه إيلات، قبل أن تنفجر داخل المدينة وتتسبب بالخسائر البشرية.