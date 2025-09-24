حماس: قرار إسبانيا بحظر توريد السلاح لـ"إسرائيل" يعكس التزامًا أخلاقيًا وسياسيًا تجاه إبادة غزّة

قالت حرطة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مصادقة الحكومة الإسبانية على حظر توريد الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال الصهيوني المجرم، تعكس الالتزام الأخلاقي والسياسي لإسبانيا تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من فظائع وجرائم حرب.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة مهمة للضغط على مجرم الحرب نتنياهو لوقف حرب الإبادة وجريمة التطهير العرقي.

وطالبت كافة الدول بفرض مقاطعة شاملة على الكيان الصهيوني المارق، وعزله قانونياً وسياسياً واقتصادياً، ومقاطعته في كافة المجالات، للحيلولة دون استمرار جريمة الإبادة والتطهير العرقي، ودعماً لعدالة قضيتنا وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين