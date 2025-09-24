حمدان: ارتقاء القادة لن يكسرَ المُقاومة وغياب السِّيد نصر الله يُحمِّلنا مسؤولية المضي في طريق التَّحرير

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ الاعتداءات "الإسرائيلية" لم تتوقف على لبنان رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال حمدان في تصريحات صحفية لـ"الميادين" أمس الثلاثاء، إن "غياب سماحة السيد حسن نصر الله ترك أثره ونحن نؤكد أن ارتقاء القادة شهداء لن يكسر المقاومة"، مشيرًا إلى أنَّ حزب الله سبق أن ارتقى أمينه العام السيد عباس الموسوي وكبر وحقق التحرير عام 2000 وخاض معركة بطولية عام 2006.

وأضاف "هناك علاقة عميقة نشأت بين المقاومة في فلسطين ولاسيما حماس وبين المقاومة في لبنان وأعني حزب الله"، مؤكدًا أنَّ العلاقة بين المقاومة في لبنان وفلسطين قادها من جانب الحزب السيد نصر الله وخدمت المقاومة وحققت إنجازات.

ولفت إلى أنَّ هناك إنجازت خافية، "ولم نصل إلى الوقت المناسب لإعلانها".

وتابع "التقينا مع حزب الله على 3 قضايا هي مقاومة هذا الكيان ووحدة الأمة ومركزية فلسطين".

وأكد حمدان، أن الطريق سيتواصل بقيادة الشيخ نعيم قاسم وإخوانه، موضحًا أنَّ غياب السيد حسن يحمّلنا جميعاً مسؤولية المضي في طريق إزالة الكيان وتحرير الأرض.

واستطرد "ألخص إرث السيد حسن برسالته في الـ8 من أكتوبر عندما قال نحن قررنا أن نخوض معركة الإسناد وسنواصل المعركة".

وأكمل "عندما تحسن تعريف نفسك تستطيع أن تعرف أعداءك ولعل هذه القضية كانت واضحة للسيد حسن نصر الله.. قائداً وشهيداً".

مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

قال حمدان إنّ "هناك استعادةً لمقترحات سابقة، بهدف إظهار وجود حالة تفاوض، من أجل التغطية على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة"

لكن "بات واضحاً أنّ الاحتلال ليس بوارد التهدئة أو وقف إطلاق النار"، بحسب حمدان، الذي أكّد أنّ الإسرائيلي "يحاول شراء الوقت، أملاً في تحقيق مكسب سياسي لم يحققه خلال عامين من العدوان".

وأضاف: "واهم من يعتقد أنّنا سنقدّم تنازلات، أو أنّ المقاومة ستضعف، والتاريخ يؤكّد أنّ المقاومة لم تتراجع.. نتنياهو واهم إن ظنّ أنّه عبر احتلاله قطاع غزة يسجّل انتصاراً".

تهديدات الاحتلال المتصاعدة

في سياق متصل، حذّر حمدان من أنّ الخطر الإسرائيلي "لم يعد يتعلّق بالفلسطينيين وتهجيرهم"، بحيث يريد الاحتلال أيضاً "فرض موقفه على الدول المجاورة".

وأشار إلى أنّ الاحتلال "يريد فرض سيطرة على المنطقة"، مشدّداً على "وجوب التعامل مع تهديداته بجدية".

أما عن مصر، فقال حمدان إنّ التحشيد الإسرائيلي ضدّها "سببه رفضها التهجير"، معرباً عن "تقدير الموقف المصري"، مضيفاً: "الاحتلال، بالاتفاق مع واشنطن، يحاول أن يسوّق مبادرة توني بلير لتحلّ محلّ المبادرة المصرية لإعمار غزة".

الاعتراف الدولي بفلسطين

أشار حمدان، إلى أنّ الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تمثّل "خطوةً في الاتجاه الصحيح"، وبأنّها "نتاج حصيلة مقاومة الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في طوفان الأقصى".

وأكّد حمدان أنّ المطلوب هو "إجراءات عملية، وهي وقف العدوان"، مشدداً على أنّ هذه الخطوات العملية "لا تكون عبر فرض وصايا على الشعب الفلسطيني، بل في فرض عقوبات على الاحتلال.

وأوضح حمدان أنّ "تآكل صدقية القيم التي تنادي بها الدول الغربية" هي ما يكمن وراء الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفاً أنّ "بعض الحكومات يريد الهروب من فرض عقوبات على الاحتلال، عبر هذا الاعتراف".

المصدر / فلسطين أون لاين