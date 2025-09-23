أردوغان في الأمم المتحدة: آن الأوان لوقوف العالم مع فلسطين

متابعة/ فلسطين أون لاين

ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، قادة العالم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني "الذي يتعرض لاضطهاد وإبادة غير مسبوقة".

وقال أردوغان وذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "اليوم هو يوم الوقوف إلى جانب الفلسطينيين المضطهدين"، مضيفاً: "نحن هنا على المنصة لنتحدث باسم شعبنا وباسم الشعب الفلسطيني الذي يُراد إسكات صوته".

وشكر الرئيس التركي الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، داعياً الدول الأخرى إلى حسم مواقفها والالتحاق بهذا التوجه. وأكد أن أكثر من 2.5 مليون فلسطيني في غزة محاصرون على مساحة ضيقة تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً، يتعرضون يومياً للتهجير والنزوح القسري.

وأشار إلى أن "طفلاً واحداً يُقتل بوحشية كل ساعة في غزة منذ 23 شهراً"، مضيفاً أن صور الأطفال المبتورين باتت مشهداً متكرراً، واصفاً ما يجري بأنه "إبادة جماعية لم يشهد القرن الأخير مثيلاً لها".

وتساءل: "أي ضمير يمكن أن يتحمل هذا؟ وأي وجدان يستطيع أن يلتزم الصمت بينما يموت الأطفال جوعاً وبسبب انعدام الدواء؟".

وأوضح أردوغان أن ما تقوم به إسرائيل في غزة ليس حرباً على الإرهاب، بل سياسة ممنهجة من "الاحتلال والتهجير والقتل الجماعي تحت ذريعة أحداث 7 أكتوبر"، مشدداً: "لا توجد حرب في غزة، بل هناك جيش نظامي مدجج بأحدث الأسلحة يواجه مدنيين عُزلاً".

كما حذر الرئيس التركي من أن التهديدات الإسرائيلية لم تعد محصورة في غزة والضفة الغربية، بل امتدت إلى استهداف سوريا وإيران واليمن ولبنان، معتبراً أن ذلك يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وفي سياق متصل، تطرق أردوغان إلى الهجوم الإسرائيلي على قطر، قائلاً إن ما يجري يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يملك أي نية لتحقيق السلام أو حتى إنقاذ الرهائن المحتجزين في غزة"، معتبراً أن حكومة الاحتلال فقدت السيطرة تماماً.