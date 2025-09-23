مصر تعلن استضافتها مؤتمراً لإعادة إعمار غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستستضيف مؤتمراً دولياً لجمع الأموال لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأوضح مدبولي أن هدف المؤتمر هو "حشد التمويل اللازم" من أجل "ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وتجاوز الخسائر الهائلة التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي"، داعيًا المجتمع الدولي إلى المشاركة في جهود إعادة الإعمار.

وكانت مصر تخطط لاستضافة هذا المؤتمر في وقت سابق من هذا العام، تماشياً مع التعهدات التي قُدمت خلال القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة في مارس/آذار، لكن استئناف الحرب أحبط تلك الخطط.

إلى ذلك، استضاف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس الاثنين، اجتماعاً وزارياً بمقر بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المؤتمر شارك فيه عبر الفيديو محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، إضافة إلى كل من ريم العبلي رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ووزراء وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليابان والنرويج والسعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين وفرنسا وبريطانيا والأردن وكندا وإسبانيا والدنمارك وسلوفينيا وتركيا.

وقال عبد العاطي إن رؤية مصر فيما يتعلق بجهود إعادة إعمار قطاع غزة، تستند إلى ضرورة قيادة الفلسطينيين لهذه الجهود، مشدداً على أن نجاح جهود التعافي وإعادة الإعمار لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الإطار الأشمل والأفق السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.