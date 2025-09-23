فلسطين أون لاين

23 سبتمبر 2025 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
احتجاجات أمام منزل وزير التعليم "الإسرائيلي" للمطالبة بعودة الأسرى
ترجمة عبد الله الزطمة

تجمع عشرات المتظاهرين صباح اليوم الثلاثاء أمام منزل وزير التعليم يوآف كيش في مدينة "هود هشارون"، مطالبين بالإفراج عن الأسرى والتنديد باعتقال ثلاثة ناشطين خلال احتجاج مشابه أمس أمام المنزل ذاته.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فقد قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة، حيث وثقت مقاطع مصورة قيام عناصرها بجرّ المحتجين ومصادرة مكبرات الصوت والطبول التي استخدمت خلال المظاهرة.

وسمع أحد الضباط وهو يصرخ في وجه المحتجين قائلاً: "أنتم مخالفون للقانون وترفضون المغادرة".

وقال النشطاء إن كيش "مسؤول شخصيًا عن الاعتقالات السياسية"، معتبرين أن سلوكه وسلوك الشرطة "يدفع (إسرائيل) نحو نظام ديكتاتوري يكمم الأفواه"

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #صفقة تبادل الأسرى #مظاهرات في إسرائيل

