الاحتلال يقرّ بمقتل قائد سرية جنوب غزَّة

أعلن الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل الرائد شاحار نتانيل بوزاغلو (27 عامًا)، وهو قائد سرية في الكتيبة 77 التابعة للواء المدرعات السابع، بعد إصابته بقذيفة "آر بي جي"، أطلقها مقاومون فلسطينيون على دبابة جنوب مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنَّ بوزاغلو عمل تحت إمرة لواء "غولاني" ضمن توسيع عملية "عربات جدعون 2"، أُصيب بجروح بالغة خلال الاشتباك، ونُقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن قبل أربعة أيام مقتل أربعة من جنوده في مدينة رفح، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم العسكرية في حي الجنينة.

وأمس الاثنين، أعلنت مصادر عبرية عن إصابة خمسة جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة، أحدهم في حالة حرجة، بعد استهداف دبابة بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.

وأكدت المصادر العبرية أن الدبابة أصيبت بشكل مباشر خلال الاشتباكات الميدانية مع فصائل المقاومة في مدينة غزة.

وبحسب إحصاءات رسمية لجيش الاحتلال، فقد قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 910 جنود إسرائيليين، بينهم 464 في المعارك المباشرة داخل غزة، فيما أصيب 6271 عسكرياً بجروح متفاوتة.

ومن جانبها، تواصل الفصائل الفلسطينية التأكيد على أنها تخوض "معركة استنزاف مفتوحة"، حيث تنفذ عمليات متكررة ضد القوات المتوغلة، مستخدمةً الكمائن والعبوات المتفجرة والقذائف الموجهة، وهو ما يعكس – بحسب محللين – إصرار المقاومة على مواصلة القتال رغم الكلفة الإنسانية الباهظة.

المصدر / فلسطين أون لاين