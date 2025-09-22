بلدية غزة تُناشد المجتمع الدولي لوقف الكارثة الإنسانية ودعم جهودها لتوفير الخدمات الأساسية

ناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة منذ نحو عامين، والعمل على توفير الدعم اللازم لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأكدت البلدية في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن العدوان المستمر على القطاع، خصوصاً في مدينة غزة، والتهديد باجتياح كامل للمدينة، يُفاقمان الكارثة الإنسانية ويهددان حياة مئات الآلاف من المدنيين الذين ما زالوا يعيشون في المدينة.

وأوضحت البلدية أن الأوضاع في مدينة غزة تزداد صعوبة يومًا بعد يوم مع استمرار العدوان، مشيرةً إلى تراكم كميات كبيرة من النفايات في قلب المدينة، وانخفاض كميات المياه المتوفرة إلى أقل من 25% من الاحتياج اليومي، إضافةً إلى طفح مياه الصرف الصحي وتسربها إلى الشوارع ومناطق تجميع مياه الأمطار.

وأكدت البلدية أنها تواصل أداء دورها الإنساني في خدمة السكان، لكنها تواجه تحديات جسيمة تتطلب دعماً عاجلاً من المؤسسات الدولية لتمكينها من الحد من تدهور الأوضاع البيئية والصحية وتوفير الاحتياجات الطارئة.

وقد أطلقت بلدية غزة حملة "نداء الحياة لغزة"، داعيةً الجميع إلى المشاركة في التوقيع والنشر، للمساهمة في خلق رأي عام مساند يطالب بوقف العدوان، وتأمين الخدمات الأساسية، والحفاظ على مقومات الحياة في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين