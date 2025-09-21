رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

*{وَلا تَنازَعوا فَتَفشَلوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ*} (الأنفال: 46)

في صمت الألم.. وجريمة الإبادة… وصخب المعاناة… ولهيب المحرقة

ينبغي أن يولد نور الوحدة… الذي لا يخبو…

يجمعنا قلب واحد…

ودماء الشهداء… تسقي أرضنا بالعزيمة…

حين يتحد شعب وأمة… لا تُكسر إرادته…

ولا ينطفئ شعله…

الوحدة هنا… ليست مجرد كلمة…

بل نبض يصنع النصر… ويكتب التاريخ بمداد الكرامة.

الوحدة طريق النصر… وأحد قواعده الذهبية:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (الأنفال: 45)

آيات الله… تحكم قواعد النصر…

تربط القوة بالإيمان…

وتؤكد أن وحدة الصف… شرط أساسي لتحقيق الانتصار:

{وَلَا تَنَازَعُوا} (الأنفال: 46)

في الفرقة والهزيمة… يسقط الهيبة… وتذوب القوة…

كما يقول الحق: {وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} (الأنفال: 46)

في محرقة غزة… حيث الدماء الطاهرة تتدفق شلالًا…

تكشف الحقيقة القاسية:

الفرقة… وانتظار لحظة ضعف الأخ…

هزيمة للأمة قبل العدو…

لكن غزة… قلب الأمة النابض…

تصنع المعجزة بالصمود والشجاعة…

اليوم… أمام الفصائل الفلسطينية…

خيار واحد… لا ثاني له: الوحدة.

ليست شعارًا على الورق…

بل سيف ودرع… طريق لإنقاذ الشعب… وإيقاف آلة الإبادة… واستعادة عزّة الأمة وكرامتها.

من القاهرة… انبعث الأمل…

ومن إرادة الفصائل المتحدّة…

تُكتب صفحات وقف المحرقة…

الدم الفلسطيني… لن يذهب هدرًا…

وغزة… ستظل صخرة المقاومة…

التي يصطدم بها كل طاغية…

وفي الدوحة، اليوم 15 سبتمبر 2025…

تتجمع الدول الإسلامية في قمة كبيرة…

لكنها لا تخفي انقسامات عميقة…

نصفها يعترف بدولة الإبادة والعنصرية…

وبعضها يلوذ بالحياد…

وأخرى تحاول الموازنة بين الحق والواقع…

كلمات الشجب والعتاب لا مكان لها في شريعة الغاب…

ولن تُغيّر شيئًا ما لم يصحبها:

قطع علاقات…

وتحرك جمعي لمجلس الأمن…

وموقف صارم يتبنى غزة ويضع الإبادة أمام حقيقتها…

الوحدة… ليست رفاهية…

ولا مجرد موقف سياسي…

بل حساب مصالح… وحق… ومسؤولية…

فلسطين… كما كانت دومًا…

حاضرة في القلب والضمير…

تحتاج إرادة حقيقية… وفعل حاسم… وشجاعة تتجاوز الكلمات…

الوحدة هنا… ليست خيارًا…

بل سلاحنا…

خطة العمل… طريقنا للنجاة…

وقف المحرقة…

وبناء اليوم التالي الذي يستحقه شعب فلسطين…

المحتل… وعصابات الإبادة…

وحدهم يتحملون المسؤولية… عن الدماء… والمجازر…

والطريق لوقف هذه المحرقة…

وإنهاء الاحتلال…

هو الوحدة… والوحدة فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين