75 % من الآبار تدمَّرت... بلديَّة غزَّة تحذِّر من حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق

غزة/ فلسطين أون لاين

حذر المتحدث باسم بلدية غزة، عاصم النبيه، من تفاقم أزمة المياه في مدينة غزة بعد تدمير جيش الاحتلال نحو 75% من الآبار المركزية، مؤكداً أن المدينة تعيش حالة عطش خانقة مع غياب أدنى مقومات الحياة.

وأوضح النبيه أن البلدية غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للسكان، وسط نقص هائل في الاحتياجات الضرورية، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من العائلات قررت البقاء في المدينة رغم المخاطر العالية.

وأضاف أن بعض العائلات تلجأ للتوجه نحو شرق غزة رغم خطورة المنطقة لغياب البدائل، محذراً من أن الأوضاع ستزداد تعقيداً مع اقتراب فصل الشتاء في ظل استمرار الحصار والدمار الواسع للبنية التحتية.

وتواصل إسرائيل إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أدخل القطاع الذي يسكنه نحو 2.4 مليون فلسطيني مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وتحذّر منظمات إنسانية من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع إذا استمرت أزمة المياه، خصوصا في مراكز الإيواء المكتظة والمناطق المتضررة شمال القطاع، حيث لا تتوفر الكميات الأساسية اللازمة لحياة المدنيين.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على قطاع غزة، وصفتها منظمات حقوقية دولية بـ"الإبادة الجماعية"، أسفرت عن استشهاد 65 ألفا و174 فلسطينيا وإصابة 166 ألفا و71 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف ووفاة 440 شخصا جراء المجاعة، بينهم 147 طفلا.