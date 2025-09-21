إصابة 10 جنود إسرائيليين بانقلاب جيب عسكري شمالي قطاع غزة

فلسطين أون لاين

21 سبتمبر 2025 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
...
جيش الاحتلال لم يوضح سبب انقلاب الجيب العسكري شمال قطاع غزة

أصيب 10 جنود إسرائيليين، الأحد، جراء انقلاب سيارة جيب عسكرية كانت تقلهم على مشارف مدينة غزة، التي تتعرض لعملية إبادة إسرائيلية.

وقال موقع 'والا' العبري إن جيبا عسكريا من نوع هامر انقلب حوالي الساعة 5:15 فجرا (ت.غ+3) شمالي قطاع غزة، دون تفاصيل عن سبب انقلابه.

وأضاف أن 'الحادث أسفر عن إصابة 10 جنود، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة بواسطة مروحية، وثمانية بواسطة سيارة إسعاف، وأنه سيحقق بالملابسات.

وخلال الأيام الأخيرة، نقل جيش الاحتلال الآلاف من جنود المشاة والمدرعات والهندسة إلى مدينة غزة، بهدف تسريع وتيرة اجتياحها ضمن خطة لإعادة احتلال قطاع غزة.

ووفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية يوجد في مدينة غزة حوالي 70 ألف جندي، بحسب الموقع.

بدورها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الجنود المصابين من لواء 'كفير'، وأصيبوا على مشارف مدينة غزة.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
