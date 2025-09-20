إصابة جندي إسرائيلي برصاص قناص على أطراف مدينة غزة

فلسطين أون لاين

20 سبتمبر 2025 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
6250 جنديا وضابطا أصيبوا في غزة منذ بدء حرب الإبادة وفق معطيات جيش الاحتلال

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جنديا أصيب بجروح متوسطة، اليوم السبت، برصاص قناص فلسطيني على أطراف مدينة غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجندي أصيب صباحا برص قناص في شمال قطاع غزة.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن إطلاق النار على الجندي وقع على أطراف مدينة غزة.

والثلاثاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال توسيع عدوانه على مدينة غزة، بمشاركة قوات نظامية واحتياطية من ثلاثة فرق.

وبدأ جيش الاحتلال في 11 أغسطس/ آب الماضي، هجوما على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

ومساء الأربعاء، رُصد تقدم لآليات إسرائيلية ثقيلة بينها دبابات بمناطق جديدة في أحياء شمال غربي مدينة غزة، وفق ما أورده شهود عيان للأناضول.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 910 ضباط وجنود إسرائيليين، بينهم 464 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته، وفق الحصيلة المعلنة لجيش الاحتلال المنشورة على موقعه الرسمي.

فيما ارتفعت حصيلة المصابين منذ بداية الحرب إلى 6 آلاف و249 ضابطا وجنديا، من بينهم ألفين و898 منذ اجتياح القطاع، وفق المصدر ذاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
