20 سبتمبر 2025 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
استشهاد أفراد من عائلة مدير مجمع الشفاء الطبي بقصف الاحتلال على غزَّة

أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد أفراد من عائلة مدير المجمع الطبيب محمد أبو سلمية في قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 4 شهداء بينهم شقيق مدير مستشفى الشفاء الطبيب محمد أبو سلمية واثنين من أبنائه جراء استهداف طائرات الاحتلال منزله في الشاطئ الشمالي شمال غربي مدينة غزة.

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2033، اعتقل الاحتلال الطبيب أبو سلمية وعدداً من الكوادر الطبية بعد اقتحامه قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي، وأطلق سراحه في 1 يوليو/ تموز 2024.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و174 شهيدًا و166 ألفا و71 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 148 طفلا.

