أردوغان يردُّ على تصريحات نتنياهو حول "نقش سلوان".. "لن نعطيك ولو حجرة صغيرة واحدة من القدس"

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة رفضه إعطاء إسرائيل نقشا من القدس تقول إن تركيا تحتفظ به من عهد الدولة العثمانية.

وقال أردوغان إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ظهر بدون أدنى حياء وهو يسعى للحصول على نقش سلوان.

وخاطبه "لن نعطي ولو حصاة واحدة تعود للقدس، فما بالك بتلك اللوحة المنقوشة".

وأضاف "ناهيك عن هذا اللوح لن نعطيك ولو حجرة صغيرة واحدة من القدس الشريف".

وتقول تركيا إنه لا يمكن أن تسلم أثرًا من القدس سوى للدولة الفلسطينية لأن "إسرائيل" تحتل المدينة منذ 1967، وليست لها عليها أي سلطة شرعية.

زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال زيارة لنفق تهويدي قرب المسجد الأقصى برفقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان السبب وراء عدم تسليم تركيا "نقش سلوان" لإسرائيل.

وقال إن محاولته الأولى تعود لعام 1998 حين عرض على رئيس الوزراء التركي آنذاك، مسعود يلماز، مبادلة النقش بأي قطعة أثرية عثمانية موجودة في القدس، لكن يلماز رفض بسبب غضب متوقع من القاعدة الشعبية التي كان يقودها أردوغان حينها بصفته رئيس بلدية إسطنبول.

ومن جهته، أكد عبد الله معروف استاذ دراسات بيت المقدس بجامعة إسطنبول أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المطالبة بقطعة أثرية تسمى “نقش سلوان” هي واحدة من محاولاته الدائمة لاختراع شيء يربط دولته بالأرض الفلسطينية.

وأشار معروف في مداخلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر إلى أن إثارة الجدل حول هذا النقش ليست أول مرة ولكنها طرحت سابقا في عام 2022 عند زيارة رئيس دولة الإحتلال إسحاق هيرتسوغ إلى تركيا.

وخرجت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بإشاعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيهدي هذا النقش للرئيس الإسرائيلي، وهو الأمر الذي رفضته تركيا رفضا قاطعا وتم نفي هذه الإشاعة في ذلك الوقت.

المصدر / فلسطين أون لاين