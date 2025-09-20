أمينة أردوغان توقع على بيان مشترك لـ"عدم حرمان أطفال غزة من التعليم"

وقعت السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على بيان مشترك يدعو لحماية حق الأطفال في التعليم في مناطق الأزمات، وخاصة في قطاع غزة، أعدته مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية.

وكانت السيدة رافقت الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى القمة العربية والإسلامية بالدوحة، الاثنين الماضي، والتقت هناك الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وعقب القمة، أعدت مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، التي تترأسها الشيخة موزا، بيانا مشتركا بعنوان "عام خطير بالنسبة لتعليم الأطفال في مناطق النزاع".

وحمل البيان المشترك، تواقيع زوجات عدد من قادة الدول، والقادة، ومسؤولي منظمات دولية، حيث أكد على التحديات المتصاعدة في مجال التعليم في المناطق المتأثرة بالنزاعات حول العالم.

وفي هذا الصدد، دعت أمينة أردوغان، في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أمس الجمعة، إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الأطفال وأنظمة التعليم في جميع مناطق الأزمات، وفي مقدمتها غزة.

وقالت إن "كل طفل يُحرم من حقه في التعليم هو جزء يُنتزع من مستقبلنا".

وأضافت السيدة: "أمنيتنا أن يعيش الأطفال في عالم لا تُنتزع فيه حقوقهم في الحياة، وأن يحصل كل طفل على قلم ودفتر وصف مدرسي".

وأعربت عن ثقتها في أن الأطفال الذين ينهضون بالتعليم سيبنون مستقبلا أكثر عدلا.

ودعت أمينة أردوغان، "كل الضمائر الحية إلى الانضمام لهذه الدعوة".

