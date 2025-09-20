فلسطين أون لاين

البرتغال ولوكسمبورغ تعترفان بالدولة الفلسطينية غدًا الأحد

20 سبتمبر 2025 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
البرتغال ولوكسمبورغ تعلنان الاعتراف بالدولة الفلسطينية غدًا الأحد

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، أن البرتغال ستعترف رسميا الأحد المقبل بدولة فلسطين، وذلك قبيل انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى الخطوة نفسها.

وأكدت الوزارة في بيان أن “البرتغال ستعترف بدولة فلسطين وسيتمّ الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21  أيلول/ سبتمبر.

وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن نظيره اللوكسمبورغي لوك فريدن أبلغه بعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، المقرر عقده الاثنين المقبل.

وقال بيان لمكتب مصطفى: "تلقى رئيس الوزراء مصطفى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لوكسمبورغ،  أكد خلاله نية بلاده الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين خلال أعمال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين الاثنين المقبل".

وعبر فريدن عن "أسفه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وعدوان إسرائيلي مستمر سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة"، وفق البيان.

كما جدد رئيس وزراء لوكسمبورغ موقف بلاده الداعم لجهود دولة فلسطين لإحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

وتعتزم دول أخرى، من بينها فرنسا وبلجيكا وكندا، الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وتشير الأرقام إلى أن فلسطين معترف بها حتى الآن من قبل 149 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة.

المصدر / وكالات
