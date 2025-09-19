فلسطين أون لاين

19 سبتمبر 2025 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
أمين عام حزب الله يوجه طلبًا غير مسبوق للقيادة السعودية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية غير مسبوقة نتيجة السياسات التوسعية والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، بدعم مباشر من الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي إبراهيم عقيل ورفاقه، حيث شدد على أن "الكيان الإسرائيلي زرع في منطقتنا منذ بداية القرن العشرين ليكون أداة غربية لفرض الهيمنة ومنع الاستقلال".

وأضاف قاسم أن إسرائيل بلغت "ذروة الإجرام والتوحش" في ظل غياب أي التزام بالقوانين الدولية أو المبادئ الإنسانية، وأن المعركة السياسية في المنطقة دخلت مرحلة "جديدة وخطيرة" بعد "ضربة قطر"، مشيراً إلى أن الاستهداف لم يعد مقتصراً على فلسطين بل يشمل دولاً عدة منها لبنان، الأردن، مصر، العراق، السعودية، اليمن، وسوريا، وصولاً إلى إيران.

وفي تصريح لافت، دعا قاسم المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع قوى المقاومة، من أجل حماية مستقبل الأمة وصون استقلالها وكرامتها في مواجهة مشاريع الهيمنة والتقسيم.

وأكد أن المواجهة مع الاحتلال لم تعد مجرد معركة عسكرية، بل صراع شامل ضد مشروع استعماري يستهدف المنطقة بأسرها.

