19 سبتمبر 2025 . الساعة 18:26 بتوقيت القدس
السودان... مقتل 75 مصليا بقصف للدعم السريع مسجدا بالفاشر
متابعة/ فلسطين أون لاين

قتلت طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع عشرات المدنيين أثناء أدائهم صلاة الفجر داخل مسجد بحي "الدرجة الأولى" بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في غرب البلاد، في هجوم وصف بالأكثر دموية منذ اندلاع الحرب في السودان.

وأفادت تقارير، بأن الحصيلة الأولية للغارة بلغت ما لا يقل عن 70 قتيلا و8 جرحى، معظم حالاتهم حرجة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا بسبب تعذر الوصول إلى بعض الجثث تحت الأنقاض، ونقص الإمكانيات الطبية واللوجستية في المدينة المحاصرة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن توقيت القصف الذي وافق الركعة الثانية من الصلاة، أسهم في ارتفاع عدد الضحايا، إذ كان المصلون في أوضاع السجود والركوع، مما حال دون تمكنهم من الاحتماء أو الفرار.

من جهتها، أكدت قيادة الجيش السوداني في الفاشر أن القصف أسفر عن مقتل 75 مدنيا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة من داخل المسجد، حيث بدت الجدران مشقوقة والجثث متناثرة بين الركام، وسجاد الصلاة مضرجا بالدماء، وسط دعوات شعبية وحقوقية لفتح تحقيق دولي عاجل.

وبحسب مراقبين محليين فإن المجزرة التي وقعت داخل المسجد أثناء صلاة الفجر خلّفت أثرًا نفسيًا بالغًا في نفوس سكان الفاشر، الذين لطالما وجدوا في الشعائر الدينية ملاذًا روحيًا وسط أهوال الحرب والحصار. بالنسبة لكثيرين، لم يكن الهجوم مجرد استهداف لأرواح المصلين، بل ضربة مباشرة لرمزية المسجد كمكان للسكينة والطمأنينة، في مدينة باتت تعيش على حافة الانهيار.

وتعيش مدينة الفاشر تحت حصار عسكري متواصل منذ العاشر من يونيو/حزيران 2024، حيث تتعرّض لقصف مدفعي يومي يمنع السكان من الحركة الآمنة ويحول دون وصول المساعدات الإنسانية.

ويواجه المدنيون أوضاعا معيشية صعبة مع انعدام شبه كامل للإمدادات الطبية والغذائية، وتوقف كامل للخدمات الأساسية حيث أطلق السكان المحاصرون نداءات متكررة وعاجلة للمجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة للضغط من أجل فتح ممرات إنسانية عاجلة وكسر الحصار المفروض على المدينة، الأمر الذي لم يتم بعد.

والفاشر آخر مدينة كبيرة في إقليم دارفور لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع التي تسعى إلى تعويض خسارتها للعاصمة الخرطوم أواخر مارس/آذار الماضي.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلفت عشرات آلاف القتلى وشردت 13 مليون شخص على الأقل، في حين تعاني بعض المناطق من المجاعة وسط "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم حسب الأمم المتحدة.

المصدر / وكالات
#السودان #الجيش السوداني #الدعم السريع #الفاشر

