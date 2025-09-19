تقرير: اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى تتصاعد بشكل ممنهج

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من التصاعد الخطير في وتيرة الاعتداءات التي تنفذها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، مؤكداً أن ما يجري أصبح سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة الأسرى والنيل من صمودهم.

وأوضح المركز، في بيان صحافي، أن وحدات القمع تقتحم بشكل شبه يومي أقسام وغرف الأسرى، وتباشر بالاعتداء عليهم بوحشية بعد إلقاء قنابل صوتية وغازية، مستخدمة العصي والهراوات والكلاب البوليسية إلى جانب الرش بالغاز والصعق بالكهرباء. وأضاف أن هذه الممارسات تجري تحت ذرائع واهية، وتؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع داخل السجون.

وأشار البيان إلى أن الأسرى يعيشون ظروفاً مناخية قاسية، حيث تتجاوز درجات الحرارة في بعض السجون الصحراوية 45 درجة مئوية، وسط اكتظاظ خانق وسوء تهوية وغياب الحد الأدنى من المقومات الإنسانية، ما يحرمهم من النوم في ظل الحرارة المرتفعة.

ودعا المركز المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وضمان توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي قدماً في سياساته القمعية داخل السجون.

معطيات عن إجمالي أعداد الأسرى – أيلول/ سبتمبر 2025