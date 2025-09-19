فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إسرائيل الكبرى الرقمية.. "هل لديك هواتف محمولة هنا؟"

فنان بريطاني يُلقي قصيدةَ "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" ومشاهير ينادون: "معًا لأجل فلسطين"

ميناء إيطالي يمنع دخول شاحنتين تحملان أسلحة إلى الاحتلال وهيئة الميناء تُعلِّق

"طعامٌ مُلوَّث وحرمان من العلاج".. شهادات صادمة للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

مسؤول قطري يبحث في "الجنائية الدولية" الرد القانوني على "إسرائيل"

"الأونروا": الوقت حان للسَّماح للصَّحفيين الدوليين بدخول غزَّة وتغطية الأحداث الدَّامية

الاحتلال يحرق منزلًا عقب محاصرته في بلدة سردا شمال رام الله

"حماس": استخدام أمريكا لـ"الفيتو" لعرقلة وقف إطلاق النَّار بغزَة يمثِّل تواطؤًا سافرًا بجريمة الإبادة

مجازر متواصلة وقصفٌ عنيف على المنازل.. الإبادة الجماعية على غزَّة تدخل يومها الـ 714

نتنياهو يقول لنا: سأهاجمكم جميعًا يومًا ما

الصحة: نواجه ظروفًا كارثية ونسبة إشغال المستشفيات تفوق 250% في مدينة غزَّة

19 سبتمبر 2025 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
...
الصحة: نواجه ظروفًا كارثية ونسبة إشغال المستشفيات تفوق 250% في مدينة غزة

قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن مستشفيات مدينة غزَّة تواجه ظروفاً كارثية، مؤكدةً أنها ة مكتظة بالمصابين والمرضى وتقدم خدمات محدودة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة في تصريحات صحفية إلى أنَّ نسبة إشغال المستشفيات تفوق 250% في مدينة غزة مما يؤثر على الخدمات الصحية.

وذكرت، أنَّ نزوح المواطنين إلى جنوب مدينة غزة يفاقم الضغوط على مستشفياتها المستنزفة أصلاً.

وأضافت "نواجه ظروفاً كارثية في مدينة غزة حيث يتواجد نحو 800 ألف مواطن".

وخلال الأيام الماضية، قالت وزارة الصحة بغزة، إنَّ الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة، مشيرةً إلى أنَّ حالةً من الازدحام الشديد تشهدها أقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات عاملة في مدينة غزة .

وأوضحت، أنَّ العجز الشديد في وحدات الدم ومكوناته يفاقم خطورة التدخلات الطارئة للجرحى.

وأكدت، أنَّ المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب " الجوع والقصف والحرمان من العلاج "، مشددةً على أنَّ الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية .

ومنذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" المدعومة أمريكيًا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد 65 ألفًا و141 فلسطينيًا وأصيب 165 ألفًا و925 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #انهيار المنظومة الصحية #احتلال مدينة غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة