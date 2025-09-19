مجازر متواصلة وقصفٌ عنيف على المنازل.. الإبادة الجماعية على غزَّة تدخل يومها الـ 714

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 714 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.



وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,590 شهيدًا و 53,884 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,141 شهيدًا و 165,925 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى شهيد وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال مواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما وصل إلى مستشفى العودة شهيد وإصابات ، إثر غارة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال محيط مفترق السوسي في مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأعلن استشهاد أبو أسامة السوسي مسؤول قسم التكفين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأصيب 3 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة.

وواصل الاحتلال عمليات التفجير و نسف المنازل وشن غارات على منطقة المشتل شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال حزامًا ناريًا على حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، فيما أطلق طيران الاحتلال المروحي نيران رشاشاته تجاه حي الشيخ رضوان والمناطق الشمالية لمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين