مجازر متواصلة.. أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعية على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 714 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة، أن 33 شهيدًا و146 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 65,174 شهيدًا و166,071 إصابة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم 12,622 شهيدًا و54,030 إصابة.

و ضمن شهداء لقمة العيش، ذكرت الوزارة، أنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 1 شهداء و 17 إصابة،ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,514 شهيدًا وأكثر من 18,431 إصابة.

وسجَّل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 28 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال بغزة دون الخامسة في تموز وأغسطس.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

وصول 3 شهداء إلى مجمع الشفاء جراء قصف الاحتلال على حي تل الهوا خلف بنك فلسطين، بمدينة غزّة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات نقل شهداء وجرحى عقب استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في محيط الميناء غرب مدينة غزة.

ارتقى شهيد وأصيب عدد من الجرحى بقصف الاحتلال لخيمة بمحيط برج الهيثم، قرب ميناء الصيادين، غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية وصول 36 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 19 بمدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال تدمر منزلين لعائلتي "ظاهر" و"عنان"، بمنطقة الحكمية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وصل 3 شهداء إلى مجمع الشفاء بعد قصف الاحتلال منزل في حي تل الهوا خلف بنك فلسطين، جنوب غرب مدينة غزّة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا قرب ساحة الشوا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

مصابون في استهداف خيمة قرب برج الهيثم قرب ميناء الصيادين غربي مدينة غزة.

ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ملعب فلسطين بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وأعلنت شبكة المنظمات الأهلية، استشهاد 3 من العاملين في المجال الإنساني بمدينة غزة خلال الأسبوع الماضي، جراء تواصل القصف "الإسرائيلي".

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة مسعفين بنيران طائرة مسيرة للاحتلال في محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى بمدينة غزة.

وارتقى شهيد بقصف من مسيرة للاحتلال على بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد حسين زايد أبو سمهدانة وإصابة ثلاثة آخرين في قصف "إسرائيلي" استهدف منطقة أرض الليمون جنوبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب 9 آخرين في قصف الاحتلال مواطنين بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، فيما قصف طيران الاحتلال المسير قرب قهوة غبن في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شارع النفق الجديد واليرموك غربي غزة، بينما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة وأحزمة نارية على مدينة غزة.

وارتقى 5 شهداء وأصيب 15 آخرين بعد استهداف مدفعية الاحتلال عمال جمع الحطب بمنطقة وادي غزة وسط قطاع غزة.

ارتقى شهيد وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال مواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما وصل إلى مستشفى العودة شهيد وإصابات ، إثر غارة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال محيط مفترق السوسي في مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأعلن استشهاد أبو أسامة السوسي مسؤول قسم التكفين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأصيب 3 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة.

وواصل الاحتلال عمليات التفجير و نسف المنازل وشن غارات على منطقة المشتل شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال حزامًا ناريًا على حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، فيما أطلق طيران الاحتلال المروحي نيران رشاشاته تجاه حي الشيخ رضوان والمناطق الشمالية لمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين