18 سبتمبر 2025 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
(إسرائيل) تُصادق على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
ترجمة عبد الله الزطمة

صادق مجلس التخطيط "الإسرائيلي"، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على بناء أكثر من 1,200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب إنشاء منطقة صناعية جديدة، في إطار ما وصفه مسؤولون بـ"تعزيز السيادة الإسرائيلية".

الموافقات شملت مستوطنات: معاليه آموس (371 وحدة)، أريئيل (280 وحدة)، جيتيت (281 وحدة)، أفيغايل (278 وحدة)، نتيف هافوت - اليعازر (66 وحدة).

كما تم الإعلان عن إقامة منطقة صناعية جديدة في مستوطنة "عومر"، ومنذ بداية عام 2025، بلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تمت المصادقة عليها أكثر من 25,000 وحدة، في وتيرة غير مسبوقة، وفقًا لتقارير "إسرائيلية".

في المقابل، أدانت حركة "السلام الآن" اليسارية هذه السياسة، معتبرة أنها تُمثل تصعيدًا خطيرًا في توسيع المستوطنات وتُجهض فرص الحل السياسي.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#الحرب على غزة #الاستيطان في الضفة #ضم الضفة #طوفان الأقصى

