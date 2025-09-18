جيش الاحتلال يُطالب بـ20 مليار شيكل إضافية لتمويل "عربات جدعون 2"

ترجمة عبد الله الزطمة

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدّم طلبًا لوزارة المالية للحصول على زيادة جديدة في ميزانيته تُقدّر بـ20 مليار شيكل، لتمويل مشروع "عربات جدعون 2"، منها 8 مليارات شيكل مطلوبة بشكل فوري خلال عام 2025.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الخميس، فإن هذا الطلب يأتي في ظل إقرار "الكنيست" زيادة أولية بنحو 31 مليار شيكل لميزانية الدولة، منها ما يقارب 30 مليارًا مخصصة لوزارة الحرب، بسبب التكاليف المتصاعدة للحرب المستمرة على قطاع غزة، والتي فاقت التقديرات المسبقة.

وتُظهر الوثائق أن وزارة المالية تُبدي تحفّظًا على تلبية المبلغ الكامل، مع استعداد مبدئي للموافقة على 4 مليارات فقط هذا العام، وسط استمرار الخلافات حول جدوى المشروع وتوقيته.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش: إن ميزانية 2025 كانت مبنية على أساس قتال محدود، "لكن استمرار العمليات العسكرية وتعثّر صفقة الأسرى قد يغيّر الحسابات"، على حد تعبيره. وأضاف بسخرية: "الجيش يطالب بثمن باهظ كعادته".



ويُتوقع أن تتواصل التوترات بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية في ضوء تنامي التحديات الأمنية والسياسية، فيما لم تُعرف بعد المبالغ النهائية التي ستُخصّص للمشاريع العسكرية، ومن ضمنها تحصين البنى التحتية الدفاعية ونقلها إلى مواقع تحت الأرض، وهي مشاريع تُقدّر تكلفتها بمليارات الشواقل.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين