عمدة لندن: ما تمارسه "إسرائيل" في غزَّة إبادة جماعيَّة

شدد عمدة لندن صادق خان على أن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية تمارسه "إسرائيل"، مؤكدًا أنها تنفذ مجاعة في القطاع، وسط انهيار القطاع الصحي.

واتهم خان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لعب الدور الأبرز في تشجيع اليمين المتطرف حول العالم، واعتبر أن استخدامه الجيش في المدن الأميركية واستهدافه الأقليات يعكس سلوكًا "مستمدًا من دليل الطغاة".

جاء ذلك، بالتزامن مع وصول ترامب مساء الثلاثاء إلى لندن في زيارة استثنائية تسلط الضوء على قوة العلاقة التاريخية بين البلدين، لكنها في الوقت نفسه أثار موجة واسعة من الانتقادات السياسية والشعبية.

قال في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" إن على سكان لندن أن يظهروا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم ضد سياسة الخوف، وذلك بعد مظاهرة اليمين المتطرف بالعاصمة البريطانية، نهاية الأسبوع، وقال خان إن شيئا ما تغير في بلدنا نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف، أنه كما هو الحال في مدن أخرى في المملكة المتحدة، شهدت لندن احتجاجات نظمها اليمين المتطرف من قبل، لكن هذه المرة كان الأمر مختلفا. ملأ أكثر من 100,000 شخصا العاصمة. سار عشرات الآلاف منهم بسلام.

وتعد هذه هي المرة الثانية ⁤التي يدخل⁣ فيها ترامب بريطانيا ضمن زيارة رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدًا و165 ألفًا و697 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين